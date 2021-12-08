النفط يتراجع مع انتظار تقييم تأثير "أوميكرون" على الاقتصاد .. "برنت" عند 75.2 دولارا

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد يومين من المكاسب إذ ينتظر المستثمرون تقييم التأثير الكامل لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بالإضافة إلى فاعلية اللقاحات الحالية.

وتراجع العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة إلى 75.25 دولار للبرميل عند الساعة 0519 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفعت 3.2 في المائة عند التسوية أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 71.82 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.7 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وانتعشت أسعار النفط في وقت سابق هذا الأسبوع من تراجعها الأسبوع الماضي مع تزايد التفاؤل بأن المتحور أوميكرون لن يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة، وفقا لـ"رويترز".

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع لدى راكوتين سيكيوريترز "أخذ التعافي فترة راحة إذ سعى المستثمرون للتأكد من التأثير الكامل للمتحور أوميكرون قبل شراء المزيد".