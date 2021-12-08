انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 3.6 % خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالعام الماضي.

جاء معدل الانكماش أكبر من التوقعات التي كانت 3.1 % بعد نموه بمعدل 2% سنويا خلال الربع الثاني.

وعلى أساس ربع سنوي وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب سجل الناتج المحلي الإجمالي لليابان انكماشا بمعدل 0.9 % خلال الربع الثالث وهو ما يزيد أيضا عن التوقعات التي كانت 0.8 % بعد نمو ربع سنوي بمعدل 0.4 % خلال الربع الثاني.

وتراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.3 % وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت 3.9 % بعد نموه بمعدل 2.2 % خلال الربع الثاني.