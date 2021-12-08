أمريكا تصادر كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم عن تنفيذ عملية ناجحة لمصادرة كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، فضلا عن ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات النفطية الإيرانية.

وذكر بيان للوزارة أن البحرية الأمريكية صادرت الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية.

وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري الإيراني، المصنف منظمة إرهابية، هو الذي نسق عملية شحن الأسلحة التي كانت موجهة إلى المسلحين الحوثيين في اليمن.

كما صادرت الحكومة الأمريكية منتجات نفطية إيرانية من أربع ناقلات ترفع علما أجنبيا في بحر العرب أو حوله بينما كانت في طريقها إلى فنزويلا.

وذكر البيان أن هذه الإجراءات تمثل أكبر مصادرة على الإطلاق من الحكومة لشحنات وقود وأسلحة من إيران وفقا للألمانية.

