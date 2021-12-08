الأمين العام للأمم المتحدة في العزل الذاتي بعد مخالطته مصابا بكوفيد

يخضع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش للعزل الذاتي كإجراء وقائي بعد أن خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم غوتيريش ، فرحان حق: "بدافع من الحذر الشديد، ألغى جوتيريش جميع ارتباطاته وسيعمل من المنزل حتى يخضع للاختبار يوم الخميس 9 ديسمبر".

وبحسب "الألمانية" أضاف أنه لم تظهر أي أعراض على جوتيريش وكانت نتيجة اختباره سلبية مبدئيا.