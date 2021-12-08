الرياض وأبو ظبي .. فرص واعدة ونموذج فريد في الشراكة التجارية

أشاد تقرير اقتصادي بالعلاقات السعودية الإماراتية، واصفا إياها بالنموذج الفريد الذي يحتذى به دوليا في التعاون المثمر البناء والشراكة الاستراتيجية، نتيجة دعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين.وتستند تلك العلاقة إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية، المتمثلة في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ومجلس الأعمال السعودي الإماراتي، الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، فضلا عن اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في عديد من المجالات.ووفقا للتقرير الذي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية، اطلعت "الاقتصادية" عليه، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والإمارات ما يقارب 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021، وبذلك تعد الإمارات المركز الأول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم التبادل التجاري .وارتفع التبادل التجاري لهذه الفترة ما يقارب 16 في المائة، مقارنة بالربع الثالث لعام 2020، وعليه تحتل الإمارات المرتبة الخامسة عالميا من حيث الصادرات من المملكة بقيمة بلغت ما يقارب 14 مليار ريال. أما بالنسبة إلى الواردات، فقد احتلت المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 10.4 مليار ريال، كما تصدرت قائمة الواردات: لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)، بقيمة بلغت ما يقارب 2.7 مليار ريال، تليها معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال، ومن ثم المنتجات المعدنية بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال.ونوه التقرير، بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، بضرورة استثمار الأجواء الإيجابية في كل من المملكة والإمارات للعمل الجاد على تعزيز التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في ظل التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة بشأن توقع تعافي الاقتصادين السعودي والإماراتي.وأشار التقرير إلى الجهود والدعم الذي حظيت به العلاقات الاقتصادية والذي أسهم في نمو حجم التبادل التجاري، رغم التحديات في هذه الفترة، والتي تعد أزمة اقتصادية عالمية أثر جائحة كورونا كوفيد - 19. أما بالنسبة للصادرات غير البترولية، فبلغ إجمالي الصادرات غير البترولية من المملكة إلى الإمارات ما يقارب 8.6 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021، وبذلك تحتل الإمارات المركز الأول عالميا في ترتيب الصادرات غير البترولية من المملكة، حيث تصدرت قائمة الصادرات لدائن ومصنوعاتها ومطاط ومصنوعاته بقيمة 1.7 مليار ريال، تليها عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة بقيمة بلغت 1.6 مليار ريال، ومن ثم آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال. وفي 2020، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 78.6 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات إلى الإمارات 44.3 مليار ريال، وبلغت الواردات 34.3 مليار ريال، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة من ضمن الدول التي تصدر إليها المملكة، والمرتبة الثالثة من الدول التي تستورد منها المملكة خلال 2020. وشدد التقرير على أن الفرصة مواتية أمام قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي في ظل مقومات الازدهار الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة، التي تطرحها الرؤية الاقتصادية الطموحة في كلا البلدين، وبخاصة في القطاعات الحيوية الاستراتيجية التي تدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية كالابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.وإضافة إلى ذلك، الفرص التي تم إيجادها إثر المبادرات الحكومية لتعزيز التعاون واقتصاد البلدين، مثل: التأشيرة السياحية المشتركة، تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية، استراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، والعملة الرقمية المشتركة.واستعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في الإمارات، والمتمثلة في وجود سياسات اقتصادية فعالة توائم أهداف الدولة لرفع حوافز المستثمرين، ولعل من أهم هذه المزايا إمكانية التملك الكامل للشركات 100 في المائة، الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية، عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، 40 منطقة حرة لتأسيس الشركات، دون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح، إقامة ذهبية للمستثمرين، تعرفة جمركية منخفضة.