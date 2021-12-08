«الطيران المدني»: العمل على إعادة هيكلة الحوكمة والنموذج التشغيلي للقطاع

وقال الروساء، إن من أبرز أهداف استراتيجية قطاع الطيران المعتمدة من قبل مجلس الوزراء في 2020، زيادة أعداد المسافرين إلى 330 مليون مسافر، ورفع حجم الشحن إلى 5.4 مليون طن بحلول 2030، وزيادة الوجهات الدولية إلى 250 وجهة حول العالم وتخصيص جميع مطارات المملكة وإنشاء ناقل وطني جديد.
وحول إنشاء شركة مطارات جدة تحسبا لخصخصة المطار، قال المتحدث الرسمي: بعد تأسيس شركة مطارات جدة، العمل جار على نقل جميع العمليات التشغيلية على أن يتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى تطوير قطاع النقل الجوي وجعل المملكة مركزا للربط بين القارات الثلاث، حيث تمتلك السعودية 29 مطارا، ترتبط بـ149 وجهة دولية، كما يدعم قطاع النقل الجوي 594 ألف فرصة عمل.
أضف تعليق