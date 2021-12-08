الجائحة تقفز بثروة أصحاب المليارات 4 تريليونات دولار .. و100 مليون ينزلقون إلى الفقر

قبل 50 عاما، كان امتلاك ثروة قدرها ثلاثة مليارات دولار أمرا يفوق الخيال. اليوم، بات هناك من تبلغ ثروته أكثر من ذلك بـ100 ضعف: إيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم هو رمز الهوة التي تزداد أكثر وأكثر لعدم المساواة.النتيجة واضحة: زادت ثروات الأغنياء بفضل الأصول المالية في المقام الأول في الأعوام الأخيرة، كما يشير التقرير العالمي لعدم المساواة 2022 الذي نشر أمس، وهو تقرير سنوي يعرض قائمة مفصلة لأوجه عدم المساواة في العالم.بتنسيق من الاقتصادي لوكاس شانسيل مع مساهمة توماس بيكيتي وإيمانويل سايز وجابرييل زوكمان، هذا التقرير يسعى إلى فرض ضريبة تصاعدية على الثروة على نطاق عالمي، فضلا عن سجل مالي دولي من أجل اتخاذ إجراءات ضد التهرب الضريبي.بالنسبة إلى مجموعة صغيرة، هذه الثروة عالمية: تصنيف المجلة الأمريكية "فوربس" التي تقيم ثروات أغنى الأغنياء في الوقت الفعلي، يظهر أن العشرة الأوائل لديهم أكثر من 100 مليار دولار لكل منهم. في الصدارة رئيس مجموعة تسلا مع ثروة تقدر بـ 266 مليار دولار.جميعهم من الأمريكيين باستثناء برنار أرنو الرئيس الفرنسي لمجموعة "إل في إم إتش" الفاخرة، وجمعوا ثرواتهم المكونة من 12 رقما بشكل رئيسي في مجال التكنولوجيا بفضل ارتفاع أسعار الأسهم. يحتل جيف بيزوس المركز الثاني مع 9.9 في المائة من أمازون ومارك زوكربيرج مع 12.3 في المائة من فيسبوك.وبعد أكثر من 18 شهرا على ظهور كوفيد - 19، أصبح العالم أكثر استقطابا" من حيث عدم المساواة في توزيع الثروات، كما يقول لوكاس شانسيل المدير المشارك في المختبر العالمي لانعدام المساواة World Inequality Lab بمدرسة باريس للاقتصاد.وبحسب "الفرنسية"، يضيف "بينما زادت ثروة أصحاب المليارات بأكثر من 3.6 تريليون يورو (4.05 تريليون دولار)، انضم 100 مليون شخص إضافي إلى صفوف الأفراد الذين يعيشون في فقر مدقع" في حين أن الفقر المدقع كان ينخفض منذ 25 عاما.وفقا للتقرير، رأى أصحاب أكبر 52 ثروة في العالم زيادة قيمة ثروتهم بنسبة 9.2 في المائة سنويا على مدار 25 عاما، أي أكثر بكثير من الفئات الأقل حظا.استحوذ نادي أغنى الأغنياء الذين يمثلون نسبة 1 في المائة، أي الأشخاص الذين لديهم أصول تزيد على 1.3 مليون دولار، على أكثر من ثلث الثروة المتراكمة في العالم منذ عام 1995.ويشير التقرير إلى أنه "نظرا إلى أن ثروات العالم بين أيدي نسبة ضئيلة جدا من الأفراد، فإن الضرائب المتواضعة والتصاعدية يمكن أن تولد إيرادات كبيرة للحكومات" التي ارتفعت مديونيتها في مواجهة أزمة 2007 - 2008 والجائحة.وتركز الضريبة على الثروة اليوم بشكل أساسي على الممتلكات، لكن التقرير يشجع على تحديث وتصاعد هذه الضرائب. يجب أن تفرض الضرائب على جميع أشكال الأصول وخاصة الأصول المالية التي تمثل الجزء الأكبر من الثروات الحديثة حاليا.يقيم التقرير فرضية فرض ضرائب على عدة شرائح بدءا من مليون دولار وتتصاعد حتى شريحة عالية لثروة تتجاوز 100 مليار دولار. فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، يوصي التقرير بإنشاء سجل مالي دولي على سبيل المثال تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أو الأمم المتحدة الذي "من شأنه أن يسمح للسلطات الضريبية والتنظيمية بالتحقق مما إذا كان دافعو الضرائب يعلنون بشكل صحيح أصولهم ودخلهم بغض النظر عما تريد المؤسسات المالية الأوف شور التصريح عنه".بموازاة ذلك، يدعو التقرير إلى الإبقاء على ضريبة الثروة للمغتربين وفرض "ضريبة خروج" لعدة أعوام على دافعي الضرائب الذين قرروا الانتقال للعيش في بلد آخر لأسباب ضريبية. وسيتيح التبادل التلقائي للمعلومات بين السلطات الضريبية والتقدم الرقمي تطبيقا أكثر دقة للقواعد، كما يوضح التقرير.يقول لوكاس شانسيل "نحن نشهد بدايات التغيير"، مستشهدا بإدخال أخيرا مساهمة استثنائية على الثروات الكبرى في الأرجنتين، ونقاشات حول هذا الموضوع خلال الانتخابات التشريعية الألمانية الأخيرة والطوعية التي يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرضها، رغم أن عديدا من مبادراته تواجه عراقيل في الكونجرس.كما يرى أن تبني بعد أعوام من المفاوضات، ضريبة مقترحة بحد أدنى بنسبة 15 في المائة على الشركات المتعددة الجنسيات الثرية، هو أيضا دليل على التغيير الجاري.وأضاف "سنتمكن من تحقيق هذا الهدف في مرحلة ما لأن هناك حاجة لأن تمول الدول نفقاتها".