«نمو» تضيف 262 نقطة بتداولات قيمتها 32 مليون ريال

أضافت السوق الموازية "نمو" 262 نقطة مع صعودها 1.1 في المائة، لتغلق عند 23450 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 63 في المائة بنحو 12 مليون ريال، لتصل إلى 32 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 47 في المائة بنحو 168 ألف سهم، لتصل إلى 530 ألف سهم، أما الصفقات ارتفعت 44 في المائة بنحو 589 صفقة، لتصل إلى 1.9 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "غاز" بنحو 13 في المائة، ليغلق عند 79 ريالا، يليه سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 3.7 في المائة، ليغلق عند 69.50 ريال، وحل ثالثا سهم "إنماء الروابي" بنحو 3 في المائة، ليغلق عند 34 ريالا. وتصدر الأسهم المتراجعة "برغرايززر" بنحو 1 في المائة، ليغلق عند 214.60 ريال، يليه سهم "فش فاش" بنحو 0.5 في المائة، ليغلق عند 257.60 ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بنحو 0.18 في المائة، ليغلق عند 221 ريالا. وكان الأعلى تداولا سهم "جروب فايف" بقيمة عشرة ملايين ريال، يليه سهم "الناقول" بقيمة 5.6 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "غاز" بقيمة 5.2 مليون ريال.