نقص العمالة يكبد ثاني أكبر منتجي العالم لزيت النخيل خسائر 3.4 مليار دولار

تتوقع ماليزيا، ثاني أكبر مزارعي نخيل الزيت في العالم، أن تصل خسائر هذا القطاع بها إلى 14.48 مليار رينجت (3.4 مليار دولار) هذا العام بسبب النقص الحاد في العمال.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن زريدة قمر الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع قولها أمام البرلمان، أمس، إن هذه الخسائر تقارن بـ9.27 مليار رينجت فقط في عام 2020 و5.94 مليار رينجت في عام 2019.

وتأتي الخسائر المتوقعة نتيجة ترك عناقيد الفاكهة الطازجة دون حصاد بسبب قلة عمال جمع الثمار، كما تأتي على أساس افتراض أن يصل متوسط سعر الطن من زيت النخيل الخام إلى 4555 رينجت.

حتى آب (أغسطس) الماضي، بلغ النقص في عمال الحصاد وجمع الثمار 25471 عاملا، ما أدى إلى بقاء نحو 15.9 مليون طن في المتوسط من عناقيد الفاكهة الطازجة دون حصاد لمدة في العام.

وعلى أساس استخراج زيت النخيل 20 في المائة، يترجم هذا إلى خسارة تبلغ 3.18 مليون طن من إمدادات زيت النخيل الخام.

وكانت الرابطة الماليزية لزيت النخيل، وهي رابطة لمزارعي نخيل الزيت، أفادت في تقديراتها في تشرين الأول (أكتوبر) بأن القطاع سيسجل خسائر في الإنتاج 20 إلى 30 في المائة هذا العام، وخسائر في العائدات تبلغ 20 مليار رينجت، أو نحو ضعف خسائر العام الماضي.

كما توقعت تراجع إنتاج الزيت لأدنى مستوياته منذ خمسة أعوام ومن المرجح أن يستمر انخفاض الإنتاج حتى آذار (مارس) 2022.

ورجح نجيب وهاب، الرئيس التنفيذي لجمعية زيت النخيل الماليزي أن يظل الإنتاج ضعيفا في الربع الأول من 2022، بسبب نقص العمالة غير المسبوق في هذه الصناعة، وقد يتحسن الإنتاج في الربع الثاني، ولكن بشرط أن يسمح لعاملي الحصاد الأجانب، بمن فيهم 32 ألف عامل أجنبي حصلوا بالفعل على موافقة حكومية، بدخول البلاد.

ويلبي زيت النخيل العالمي نحو 40 في المائة من الطلب السنوي الحالي على الزيوت النباتية المستخدمة في الأطعمة والأعلاف الحيوانية والوقود. ويتم إنتاج أكثر من 90 في المائة من زيت النخيل في مناطق بورنيو وسومطرة وشبه جزيرة الملايو، حيث تقطع مساحات واسعة من الغابات الاستوائية المطيرة.