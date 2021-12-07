العلاقات التجارية بين السعودية والإمارات تقفز 112 % خلال 10 أعوام

قفزت العلاقات التجارية بين السعودية والإمارات بنسبة 112 في المائة آخر عشرة أعوام قبل جائحة كورونا، حيث قفز التبادل التجاري بين البلدين، إلى 90.4 مليار ريال في 2019، فيما كانت 42.7 مليار ريال في 2009، بزيادة تتجاوز 47.7 مليار ريال.وفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، شهدت الأعوام العشرة الممتدة من 2009 إلى 2019 نمو سنويا في التبادل التجاري بين البلدين بمتوسط 8.5 في المائة.إلا أن التبادل التجاري بين البلدين انخفض 13.1 في المائة ليبلغ 78.6 مليار ريال خلال 2020، كنتيجة طبيعية لتفشي جائحة كورونا التي أغلقت الحدود وعطلت سلاسل الإمداد مع تراجع التجارة العالمية بين جميع الدول.وخلال 2020، بلغت جاءت الإمارات خامس أكبر مستورد من السعودية بنحو 44.3 مليار ريال، فيما جاءت ثالث أكبر مصدر للمملكة بـ34.3 مليار ريال.وبلغ تبادل التجاري بين البلدين 748.4 مليار ريال، خلال الفترة المذكورة، 448.4 مليار ريال منها صادرات سعودية للإمارات، مقابل 300 مليار ريال واردات.أما في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 75.1 مليار ريال، احتلت بها الإمارات خامس شريك تجاري للمملكة خلال الفترة المذكورة.ومن أبرز السلع التي تصدرها السعودية للإمارات: منتجات معدنية، لدائن ومصنوعاتها، منتجات كيماوية عضوية، أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، وألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل.فيما كانت أهم السلع المستوردة من الإمارات: معادن ثمينة وأحجار كريمة، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها، نحاس ومصنوعاته، منتجات معدنية، وسلع ذات إحكام خاصة.أما حجم التبادل التجاري غير النفطي، فبلغ 16.8 مليار دولار في النصف الأول من العام، بنسبة نمو قدرها 32.5 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2020، ما يعكس متانة وتنوع العلاقات التجارية ونموها بشكل مستمر.ويشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل: الابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والطاقة، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.وحدة التقارير الاقتصادية