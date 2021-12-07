زخم استثنائي للأسهم السعودية في 2021 .. إطلاق 4 ضمن أكبر 15 اكتتابا في تاريخ السوق

تشهد السوق المحلية زخما واسعا في عمليات الاكتتابات سواء في السوق الرئيسة أو حتى في السوق الموازية "نمو"، ما يوسع خيارات المستثمرين في السوق.

الزخم التي تشهده السوق حدث غير اعتيادي، حيث لم تمر بمثل هذا العدد من الطروحات والأحجام منذ فترة طويلة.

وشهدت السوق أربعة اكتتابات خلال العام الجاري 2021، تعد ضمن 15 طرحا في تاريخ السوق السعودية، وكان آخر الطروحات الضخمة، الطرح الثانوي الخاص بشركة "إس تي سي"، والعائدة لجزء من حصة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة.

وبدأت فترة الاكتتاب في الأسهم المطروحة والبالغة 100.2 مليون سهم وفق نطاق سعري ما بين 100 و116 ريالا للسهم وبقيمة تراوح بين 10.02 و11.62 مليار ريال وفق النطاق الأعلى.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة أكبر المساهمين في شركة "إس تي سي، في وقت سابق، نيته بيع جزء من أسهمه في الشركة، مع احتفاظه بحصة مسيطرة في الشركة تزيد على 50 في المائة، مع الأخذ في الحسبان أن ملكية الصندوق قبل الطرح تبلغ 70 في المائة.

وأشار الصندوق حينها إلى أنه يتطلع من عملية البيع إلى تمكين تدوير رأسمال الصندوق في استثمارات جديدة تسهم في تعزيز استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى.

ومن المتوقع أن تسهم عملية البيع في تحقيق قيمة أكبر للمساهمين على المديين المتوسط والطويل من خلال تنويع قاعدة المستثمرين لدى "إس تي سي"، وزيادة عدد الأسهم الحرة في السوق التي ستنعكس على وزن الشركة في المؤشرات العالمية.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات تداول، يعد الطرح الثانوي الخاص بشركة "إس تي سي" ثالث أكبر طرح في تاريخ السوق السعودية، ويأتي بعد طرح أرامكو السعودية والبنك الأهلي السعودي.

وخلال العام الجاري، تم طرح عشر شركات سواء طرح أولي أو ثانوي، أربعة منها تعد من بين أكبر الطروحات في تاريخ السوق، وهي "إس تي سي"، ثم "أكواباور" في المرتبة العاشرة وبقيمة طرح 4.55 مليار ريال.

في حين يأتي طرح "مجموعة تداول" في المرتبة الـ11 وبقيمة 3.78 مليار ريال، ثم "حلول إس تي سي" في المرتبة الـ12 في تاريخ السوق بحجم 3.62 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية