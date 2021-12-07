قصر العلم .. تحية سلطانية تليق بزيارة استثنائية

تحية سلطانية تاريخية تليق بزيارة استثنائية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قدمها المستضيف العماني، تعبيرا عن عمق العلاقات ودفئها في قصر العلم المشغول على مدى قرنين من الزمان، محاطا بقلعتي الجلالي والميراني التاريخيتين، ومشرفا على خليج عمان وبالقرب من مضيق هرمز الذي يعبره ما يقرب من 40 في المائة من حمولة النفط العالمي.

ليؤكد البيان الختامي المشترك على الإشادة بالدور القيادي للمملكة لمجموعة "أوبك +" واستمرار التعاون والالتزام باتفاقية "أوبك"، مع رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

رسائل سياسية وزخم اقتصادي يحف زيارة ولي العهد السعودي من لحظات وصوله إلى مسقط حتى مغادرته باتجاه الشقيقة الأخرى أبوظبي، في جولة خليجية تسبق قمة مرتقبة تستضيفها الرياض، بدأت بشائر قطافها تلوح في ثنايا هذه الجولة المدروسة في توقيتها ومضامينها.

وبالعودة إلى قصر العلم، المعلم البارز في هذه الزيارة الاستثنائية، يذكر أن واجهته اليوم تعود إلى عام 1972، ليمثل نموذجا جميلا للعمارة الإسلامية الحديثة، باستخدام الألوان النابضة بالحياة والتصميم الأنيق، وبحسب معماريين، فإنه لا عجب ألا يشبه هذا الهيكل أي هيكل آخر في العالم، مع محيط الحديقة المورقة والجادة المثالية التي تؤدي إلى القصر، والتي تجعل منه واحدا من أكثر المواقع إثارة للإعجاب في مسقط.

رؤيتان، 2030 و2040، تجمعان البلدين، وجسد واحد يسعى إلى التكامل بريا وبحريا وجويا، هي الحقيقة التي تعبر عنها عديد من الاتفاقيات الموقعة وأخرى في طريقها للتوقيع، بمباركة الزعيمين ومشاركة وفد كبير ورفيع المستوى ازدانت به جنبات قصر العلم العامر.