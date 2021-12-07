النفط يصعد 4% مع تراجع المخاوف بشأن أوميكرون

ارتفعت أسعار النفط اليوم بنحو 4 في المائة إضافة على مكاسبها أمس والتي بلغت 5 في المائة بدفع من تراجع المخاوف من أثر أوميكرون المتحور من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي، في حين تعثرت المحادثات النووية مع إيران، مما يعطل عودة إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق.

وتداولات العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع بنحو 2.81 دولار خلال تعاملات الأنية وبما يعادل 3.9 في المائة إلى 75.89 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى خلال الجلسة عند 76.20 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.12 دولار أو 4.5 في المائةإلى 72.61 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 4.9 في المائة في الجلسة السابقة.

كانت أسعار النفط قد هبطت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد أوميكرون مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.

لكن مسؤولة صحة بجنوب أفريقيا ذكرت في مطلع الأسبوع أن حالات الإصابة بأوميكرون هناك معتدلة كما قال أنتوني فاوتشي أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة "لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة" في الأعراض حتى الآن.

وفي إشارة أخرى على الثقة في قوة الطلب على النفط، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي مطلع الأسبوع، وجاء ذلك بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أوبك+ على الاستمرار في زيادة الامدادات 400 ألف برميل يوميا في يناير على الرغم من السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي.