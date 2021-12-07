وزير إماراتي: شركات القطاع الخاص في لها حرية اختيار عطلات نهاية الأسبوع

قال وزير إماراتي إن شركات القطاع الخاص لها حرية اختيار اتباع نظام عطلة نهاية الأسبوع الجديد بعد إعلان الدولة تغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى السبت والأحد وتقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام ونصف يوم اعتبارا من بداية العام الجديد.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين عبد الرحمن العور لرويترز إن كل شركة يمكنها اختيار عطلة نهاية الأسبوع لموظفيها حسب مجال عملها وأفضل ما يخدم نشاطها.

وأضاف الوزير أن البنك المركزي سيغير ساعات العمل للامتثال لعطلة نهاية الأسبوع الجديدة ومن المرجح أن يصدر إرشادات مفصلة للبنوك التجارية بشأن ساعات العمل.