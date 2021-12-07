"الخريف": ترسية عقد مع شركة المياه الوطنية بأكثر من 31 مليون ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة اليوم عن ترسية عقد رقم ١٧ لاصلاح انكسارات بلاغات الطوارئ الخاصة بشبكات المياه وصيانة جميع ملحقاتها بمدينة الرياض من قبل شركة المياه الوطنية.

وتبلغ قيمة العقد 31,641,220.00 ريال سعودي.

حيث ستقوم شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة بتنفيذ عقد رقم ١٧ لاصلاح انكسارات بلاغات الطوارئ الخاصة بشبكات المياه وصيانة جميع ملحقاتها بمدينة الرياض لمدة ٣٦ شهر.

ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الاول من عام ٢٠٢٢

هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.