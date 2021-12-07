موديز: نظرة مستقبلية مستقرة للبنوك الخليجية مع التعافي الاقتصادي في المنطقة

قالت وكالة موديز في تقرير نشر اليوم إن النظرة المستقبلية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي للأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة مستقرة بسبب الانتعاش الاقتصادي في المنطقة وارتفاع أسعار النفط.

وأوضحت أن الملف الائتماني لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي مدعوم برأس مال احتياطي مرتفع وربحية قوية وتحسن الظروف الاقتصادية، مشيرة إلى ان البنوك الخليجية تمتلك احتياطيات قوية من الأصول السائلة تتراوح بين 25 في المائة و30 في المائة في المتوسط ​​من أصولها المصرفية ، وتتوقع "موديز" أن تظل ثابتة وتوفر درعا ضد الصدمات غير المتوقعة، كانخفاض أسعار النفط ، أو المتغيرات الجديدة التي تؤدي إلى إعادة تطبيق تدابير الإغلاق.

وبحسب بيان موديز، ستدعم التدابير التنظيمية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة نمو الائتمان في الخليج خلال عام 2022، على سبيل المثال المشاريع الضخمة" في السعودية كجزء من برنامج رؤية 2030.