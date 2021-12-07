الأسهم السعودية ترتفع 80 نقطة وأسهم 5 شركات تقفز بالنسبة العليا

صعدت السوق السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم وسط ارتفاع لغالبية الأسهم حين تمكنت الأسهم الصغيرة من تحقيق قفزات سعرية واسعة، وسط قيادة قطاع البنوك للمكاسب في السوق.

وعززت أسعار النفط من مكاسبها اليوم بعدما صعدت 3 في المائة، ليتداول خام برنت فوق مستوى 75 دولار للبرميل.

وأغلق المؤشر العام السعودي عند مستوى 11108 نقاط مرتفعا بـ 87 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.5 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي وبترو رابغ وكذلك "اس تي سي"، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 208.8 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 363 ألف صفقة.

ودعمت أسهم مصرف الراجحي ثم البنك الأهلي السعودي من أداء السوق بعدما صعدت بنحو 1.5 و0.8 في المائة.

وشهدت أسهم سابك وسبكيم وكذلك مجموعة صافولا ارتفاعات تراوحت ما بين 3 و1 في المائة، في حين ارتفع سهم "أرامكو السعودية بشكل طفيف.

وكانت "أرامكو" قد أعلنت عن توقيع اتفاقية بيع وشراء حصص مع ائتلاف بقيادة بلاك روك للأصول الثابتة وشركة حصانة الاستثمارية لبيع حصة ملكية في "شركة أرامكو لإمداد الغاز" مقابل مبلغ 15.5 مليار دولار أمريكي علمًا بأن أرامكو ستظل محتفظة بملكية شبكة الخطوط وستظل لها السيطرة التشغيلية.

إلى ذلك، صعدت أسهم 181 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم صدر ووفرة والمتطورة وباتك وكذلك حلواني إخوان بمكاسب بالحد الاقصى (10 في المائة).

في حين سجلت أسهم مسك وصناعة الورق وكذلك مدينة المعرفة مكاسب تراوحت ما بين 9 و8 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 18 شركة تصدرها سهم بترو رابغ 7.1 في المائة، وكان مجلس إدارة الشركة قد أعلن اليوم عن تعديل التوصية السابقة بزيادة رأس المال عن طريق حقوق أولوية، حيث كانت التوصية السابقة طرح أسهم بقيمة 9.26 مليار ريال لتصبح 7.95 مليار ريال، مع الاخذ بالاعتبار معدل تخفيض رأس المال الحالي.

كذلك تراجعت أسهم بوبا العربية وبنك الرياض وكذلك بن دواد بأكثر من 1 في المائة، في حين لايزال الاخير يتداول قرب أدنى مستوياته منذ الإدراج.