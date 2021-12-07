عمومية "باتك" توافق على زيادة رأس المال من 300 مليون إلى 600 مليون ريال

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية للمساهمين والتي عقدت باجتماعها الثاني في تمام الساعة 19:30 من مساء يوم الاثنين 02 جمادى الاولى 1443ه الموافق 06 ديسمبر 2021م حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة بلغت 30.98%.

وقد عقد الاجتماع (عن بعد) عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ليصبح على النحو التالي:

‌أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة 300,000,000 ريال سعودي.

‌ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة 600,000,000 ريال سعودي.

‌ج) نسبة الزيادة سوف تمثل 100% من رأس مال الشركة.

‌د) ‌عدد الأسهم قبل الزيادة 30,000,000 سهم عادي.

‌ه) ‌عدد الأسهم بعد الزيادة 60,000,000 سهم عادي.

‌و) ‌سبب زيادة رأس المال: تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة ورفع حجم استثماراتها المحلية وموائمة خطة نموها مع النهضة والتغييرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في رؤيتها الطموحة 2030، والاستحواذ على أصول مربحة وشراء شركات واصول مدرة للدخل أو الاستثمار فيها.

‌ز) ‌طريقة الزيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 30,000,000 سهم عادي.

‌ح) ‌المبلغ الإجمالي للطرح: سيتم طرح 30,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية وبسعر طرح يبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد عن طريق اصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة طرح يبلغ 300,000,000 ريال سعودي.

‌ط) ‌تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

‌ي) - تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي والمتعلقة برأس المال.

- تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

2. الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

3. الموافقة على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي والمتعلقة بصلاحيات الرئيس ونائبة والعضو المنتدب وأمين سر المجلس.

4. عدم الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وبين شركة هزون القابضة ، تتمثل في شراء كامل الحصص المملوكة لشركة هزون القابضة بعدد 20 حصة وبنسبة 2% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية وكذلك مالها وعليها من حقوق والتزامات وذلك بمبلغ وقدرة 6,000,000 ريال دون أي شروط تفضيلية. والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد الصانع وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فراس البواردي مصلحه غير مباشرة فيها متمثلة في ملكيتهم في راس مال شركة حلول المدن الذكية.

5. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.



أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

1. الأستاذ أحمد بن محمد بن علي الصانع

2. المهندس محمد بن سعود الزامل

3. الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك

4. الأستاذ فهد بن مبارك بن ثابت القثامي

5. الأستاذ فراس بن خالد بن عبدالله البواردي

6. الأستاذ طه بن محمد بن عبدالواحد ازهري

7. الأستاذ موسى بن عبدالعزيز بن عكرش

وقد تغيب عن الحضور المهندس ماجد بن عبدالله العيسى

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم

1. الأستاذ أحمد بن محمد الصانع – رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار

2. الأستاذ طه محمد ازهري - رئيس لجنة المراجعة

3. الدكتور سلطان عبد العزيز المبارك - رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات

كما أعلنت شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وفق التالي:

- تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة: 1443-05-09 الموافق 2021-12-13

- تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية: 1443-05-16 الموافق 2021-12-20

- تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة: 1443-05-19 الموافق 2021-12-23

- تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة: يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم ،وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد

- تفاصيل الطرح المتبقي: فيما يتعلق بتفاصيل الطرح المتبقي، تود الشركة تنبيه السادة المستثمرين على أنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار كما سيقوم المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعملية الطرح "شركة الجزيرة للأسواق المالية" بالتعهد بتغطية حقوق أولوية شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

- تنبيه المستثمرون الذين لا يرغبون في الاكتتاب: المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب على أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب