"المعذر ريت": تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة بغرض الاستحواذ على مبنى مستشفى برجيل في الإمارات

أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية مدير صندوق المعذر ريت اليوم أنه وبشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بغرض الاستحواذ على مبنى مستشفى برجيل في مدينة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة، وتبلغ مساحة البناء للعقار 16,758 (ستة عشر الف وسبعمائة وثمان وخمسون متر مربع)، مقام على أرض تبلغ مساحتها 6,033 (ست الاف وثلاث وثلاثون متر مربع( ، ومستأجر العقار هي شركة في بي اس للرعاية الصحية (ش.ذ.م.م) مسجلة في أبو ظبي بعقد إيجاري مدته 20 عشرون عاماً.

يود مدير الصندوق أن يشعر مالكي الوحدات بأنه تم تمديد مذكرة التفاهم لغاية 23-12-2021 م لمنح وقت إضافي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة خلال هذه الفترة واستكمال الإجراءات النظامية على أن يتم توقيع اتفاقية شراء ملزمة والتي سيعلن عنها في فترة لاحقة.

وسينعكس أثر هذا الحدث بشكل إيجابي على مالكي الوحدات بعد إتمام صفقة الشراء، حيث سيضيف لتنوع مزيج أصول الصندوق وكذلك التنويع الجغرافي بالإضافة لتحقيق عائد إيجابي من خلال استفادة مالكي الوحدات من الفارق بين العائد الإيجاري المحقق على الأصل العقاري وتكلفة التمويل ومصاريف الصندوق.