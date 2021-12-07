"بترورابغ": تعديل توصية زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى تخفيض رأس المال بنسبة 13.76% ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) اليوم عن آخر التطورات بخصوص توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان أنه وبالإشارة إلى إعلان شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م بخصوص توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (9,259,000,000) ريال سعودي وذلك لغرض تغطية تكلفة مشروع رابغ المرحلة الثانية.

وبعد دراسة مجلس الإدارة لوضع الشركة المالي وبالأخذ بعين الاعتبار نسبة الخسائر المتراكمة البالغة 13.76% من رأس مال الشركة كما أُفصح عنه في إعلان الشركة بتاريخ 26 أكتوبر 2021م المنشور على موقع تداول السعودية.

فتود الشركة الإعلان عن صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 6 ديسمبر 2021م الموافق 2 جمادى الأول 1443هـ بتعديل التوصية آنفة الذكر لتكون التوصية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك على النحو التالي:

1) بالنسبة لتخفيض رأس المال:

- رأس المال قبل التخفيض: 8,760,000,000 ريال سعودي.

- رأس المال بعد التخفيض: 7,554,897,000 ريال سعودي.

- نسبة التخفيض في رأس المال: 13.76%.

- عدد الأسهم قبل التخفيض: 876,000,000 سهمًا عاديًا.

- عدد الأسهم بعد التخفيض: 755,489,700 سهمًا عاديًا.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 120,510,300 سهمًا عاديًا، حيث سيتم إلغاء سهم عادي واحد مقابل كل (7.3) سهم عادي.

- سبب التخفيض: إطفاء الخسائر المتراكمة.

- أثر التخفيض: سيُساهم التخفيض في إطفاء خسائر الشركة المُتراكمة، ولا تتوقع الشركة أن يكون لتخفيض رأس المال أثر جوهري سلبي على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

- تاريخ التخفيض: سيكون تاريخ التخفيض هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

2) بالنسبة لطرح أسهم حقوق الأولوية:

- التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 7,950,000,000 ريال سعودي، وذلك لغرض تعزيز قاعدة حقوق الملكية وتخفيض التزامات الشركة.

- ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرّ زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقـوق أولوية والـذين تظهـر أسمائهم في سـجل مسـاهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن مقترحيّ تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية مشروطين ببعضهما البعض، بحيث يشترط موافقة الجمعية العامة غير العادية على كلا البندين لإتمام أي منهما.

وتقوم الشركة حاليًا بالعمل على إعداد ملف تخفيض رأس المال وملف زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. وستعلن الشركة عند تقديم الطلب إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.

ويصعب على الشركة تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من تخفيض رأس المال وزيادته عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية حاليًا، حيث أن إتمام عملية التخفيض وزيادة رأس المال تخضع للموافقات النظامية اللازمة.

وسيتم الإفصاح عن التكاليف المرتبطة بعملية تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية في تعميم مجلس إدارة الشركة المتعلق بتخفيض رأس المال ونشرة إصدار حقوق الأولوية.

ويخضع تخفيض رأس المال وطرح أسهم حقوق الأولوية لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية بالإضافة لبعض دائني الشركة بموجب اتفاقيات التمويل الخاصة بهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يقوم المساهمون الكبار، شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة سوميتومو كيميكال كومباني ليمتد، بالاكتتاب في حصتهم من زيادة رأس المال عبر رسملة جزء من المبالغ المستحقة لهم على الشركة، علمًا أن هذه الهيكلة خاضعة للموافقات النظامية، وأهمها موافقة هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية للشركة. وسيتم الإفصاح عن كافة التفاصيل في نشرة الإصدار وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد سبق وعيّنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشارًا ماليًا لطرح أسهم حقوق الأولوية، وذلك حسب إعلانها المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 28 ديسمبر 2016م، وكذلك قامت بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي بخصوص عملية تخفيض رأس المال. كما قامت الشركة بتعيين مكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني فيما يتعلق بعملية تخفيض رأس المال وزيادته.

وتقوم الشركة حاليًا بإعداد ملف تخفيض رأس المال وملف زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. وستعلن الشركة عند تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.