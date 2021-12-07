النفط يصعد بفعل تراجع المخاوف بشأن "أوميكرون" .. "برنت" عند 73.6 دولارا 

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن ارتفعت 5 في المائة في الجلسة السابقة مع تراجع المخاوف من أثر سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي، في حين تعثرت المحادثات النووية مع إيران، مما يعطل عودة إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا بما يعادل 0.8 في المائة إلى 73.68 دولار للبرميل عند الساعة 0520 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 70.23 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 4.9 في المائة الجلسة السابقة.

وكانت أسعار النفط قد هبطت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد أوميكرون مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط، وفقا لـ"رويترز".

لكن مسؤولة صحة بجنوب أفريقيا ذكرت في مطلع الأسبوع أن حالات الإصابة بأوميكرون هناك معتدلة كما قال أنتوني فاوتشي أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة "لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة" في الأعراض حتى الآن.