صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 354.64 نقطة، أو ما يعادل 1.27 % ، ليصل إلى 28282.01 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 23.90 نقطة، أو1.23 % ، ليصل إلى 1971.44 نقطة.