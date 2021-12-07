الصحة العالمية توصي بعدم علاج مرضى كورونا ببلازما دماء المتعافين

أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام بلازما دماء المتعافين في علاج مرضى فيروس كورونا ( كوفيد - ١٩ ).

وأشارت المنظمة إلى عدم وجود أدلة تثبت أن بلازما المتعافين تحسن فرص المريض في البقاء على قيد الحياة، ولا تقلل من الحاجة إلى وضع المريض علي جهاز التنفس الاصطناعي ، وذلك رغم تكلفة العلاج الباهظة واستغراقه وقتا طويلا .

وأوضحت لجنة الخبراء الدوليين بالمنظمة أن عدة دراسات أثبتت عدم جدوى هذا العلاج مع المصابين بأعراض شديدة ، ورجحت عدم جدواها في علاج المصابين الذين يعانون من أعراض طفيفة إلى متوسطة.