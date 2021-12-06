الأربعاء .. فحص بدني وطبي لجياد "قفز السعودية"

تبدأ اللجنة المنظمة لبطولة "قفز السعودية" عند الثانية ظهر الأربعاء المقبل، إجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة في النسخة الأولى من البطولة التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر "قفز السعودية" في ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية خلال الفترة من التاسع حتى الـ11، ومن الـ16 حتى الـ18 من (ديسمبر) الجاري، من أجل التأكد من السلامة الكاملة للجياد المشاركة والاطمئنان على حالتها لأمن وسلامة الفرسان والفارسات قبل انطلاق الأشواط الرسمية.وتعد بطولة قفز الحواجز التي تستضيفها الرياض، إحدى أهم المحطات في البطولات العربية بمشاركة أبرز الفرسان العالميين، ومؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا.وستشمل اختبارات فحص الجياد المشاركة عدة جوانب، منها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضا، حيث تعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.وتنطلق أولى أشواط البطولة الخميس المقبل بإقامة أربعة أشواط من بينها شوط لفئة النجمة الواحدة لمنح الفرسان الشبان فرصة المشاركة والاحتكاك بالفرسان العالميين، وكذلك الشوط الرابع والأخير المؤهل لمونديل قفز الحواجز 2022 في ألمانيا.ولن يقتصر الحدث العالمي على التنافس في البطولة، حيث وفرت اللجنة المنظمة عددا من الفعاليات المصاحبة والمتنوعة والترفيهية، تتناسب مع جميع أفراد العائلة إضافة إلى المنطقة الترفيهية المخصصة للأطفال، وأشهى وأرقى المطاعم.