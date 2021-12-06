"إيفرجراند" الأعلى ديونا في العالم تفقد 20 % من قيمتها خلال يوم

سجلت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرجراند" تراجعا حادا أمس في بورصة هونج كونج للأوراق المالية، حيث فقدت 20 في المائة من قيمتها وتراجعت لمستوى قياسي منخفض جديد، وسط مخاوف من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.وفقا لتقرير لوكالة بلومبيرج للأنباء فإن هناك خطة وشيكة لإعادة هيكلة ديون الشركة، تتضمن كافة السندات الدولارية للشركة، التي تستحق فوائد عليها. وإذا لم تتمكن الشركة من السداد فإن هذه ستكون المرة الأولى التي تتخلف فيها عن سداد التزامات في سوق السندات.وذكرت وسائل إعلام حكومية أن حكومة مقاطعة قوانجدونج، حيث يوجد مقر "إيفرجراند"، أرسلت فريقا من المحللين الماليين إلى الشركة، مهمتهم تقييم حجم الديون والمخاطر.وفي محاولة لتهدئة المخاوف من إمكانية تكرار الأزمة أو تأثيرها في السوق العقارية والممارسات المالية الشبيهة للشركات العقارية الأخرى، أرجع البنك المركزي الصيني أزمة "إيفرجراند" إلى "سوء الإدارة والتوسع شديد السرعة". وأكد أنها "حالة فردية" وأن تأثيرها سيكون طفيفا في السوق الصينية الأوسع نطاقا.وتعد الشركة العملاقة الأعلى ديونا حول العالم. وأصبحت بحاجة ماسة لتوفير تمويل لسداد التزامات للبنوك والموردين وحملة السندات في الوقت المحدد. ويقدر إجمالي ديونها بنحو 300 مليار دولار. وخسر سهمها نحو 88 في المائة من قيمته منذ بداية العام.كما أعلنت شركة "صنشاين 100" الصينية للتطوير العقاري أمس أنها تخلفت عن سداد سندات رئيسة مستحقة، مشيرة إلى مشكلات في السيولة في ظل حملة السلطات ضد القطاع المثقل بالديون.وبحسب "الفرنسية"، تراجع قطاع العقارات الصيني، الذي يعد محركا رئيسا للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الشهور الأخيرة بعدما شددت بكين قوانين تملك العقارات وشنت هجوما تنظيميا على المضاربات.وتسببت الخطوات بصعوبات بالنسبة لعدد من كبرى شركات التطوير العقاري، ولا سيما "إيفرجراند"، ثاني أكبر مجموعات التطوير العقاري في البلاد التي أثقلت بديون بمليارات الدولارات.وأمس، أعلنت شركة "صنشاين 100 تشاينا هولدنجز"، المدرجة في بورصة هونج كونج، أنها تخلفت عن مهلة الأحد لدفع مبالغ أصلية وفوائد بقيمة 179 مليون دولار لقاء سند بنسبة 10.5 في المائة.وجاء التخلف عن السداد نتيجة "مشكلات في السيولة ناجمة عن التداعيات المعاكسة لعدد من العوامل بما فيها بيئة الاقتصاد الكلي وقطاع العقارات"، وفق ما ذكرت الشركة في مذكرة للبورصة.وواجهت "صنشاين 100" صعوبات متكررة في سداد ديونها هذا العام وتخلفت عن سداد سندات في آب (أغسطس).وتفيد بيانات جمعتها "بلومبيرج" بأن الشركة مديونة بمبلغ نقدي قدره 385 مليون دولار.والجمعة، استدعى مسؤولون مؤسس "إيفرجراند" شو جيايين بعدما نشرت الشركة بيانا حذرت فيه من أن أموالها قد لا تكفي "لمواصلة الإيفاء بالتزاماتها المالية".وأعلنت مجموعة "كايسا" المنافسة الأسبوع الماضي بأنها فشلت في محاولة لتبادل الديون كانت لتساعدها على شراء الوقت لتسديد بعض سنداتها.