"تداول" ترفع قيمة محفظة "صندوق الاستثمارات" في الأسهم السعودية إلى 478.4 مليار ريال

يرفع إدراج أسهم شركة تداول السعودية في سوق الأسهم المحلية، غدا الأربعاء، القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في السوق بنحو 8.82 مليار ريال، ليبلغ إجمالي محفظته 478.4 مليار ريال حسب إغلاق السادس من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.يأتي ذلك اعتمادا على أن القيمة السوقية لشركة تداول تبلغ 12.6 مليار ريال، وفق سعر الاكتتاب المحدد بـ 105 ريالات للسهم، وعدد أسهم 120 مليون سهم، ستصبح حصة الصندوق منها بعد الاكتتاب 70 في المائة (84 مليون سهم بقيمة 8.82 مليار ريال).ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، يرجح ارتفاع قيمة المحفظة بشكل جيد خلال الأيام الأولى لتداول السهم في السوق مع الارتفاعات المعتادة للأسهم بداية إدراجها، خاصة أن نسبة التذبذب تكون 30 في المائة خلال أول ثلاث جلسات للإدراج.وقيمة محفظة الصندوق المشار إليها قبل بيعه 100.2 مليون سهم تمثل 5.01 في المائة من أسهم شركة إس تي سي و7.16 في المائة من أسهم الصندوق بالشركة، والتي سيتم بيعها عبر طرح ثانوي بما يتراوح بين عشرة مليارات ريال و11.62 مليار ريال، حسب النطاق السعري المعلن عنه بين 100 و116 ريالا للسهم.وتشكل حصة الصندوق في شركة تداول سابع أكبر ملكياته في الشركات المحلية المدرجة من حيث القيمة السوقية، والثانية بالشراكة مع "إس تي سي" من حيث نسبة الملكية (70 في المائة).وتشكل قيمة محفظة الصندوق نحو 4.9 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية إجمالا، البالغة نحو 9.84 تريليون ريال، وفق إغلاق السادس من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.والقيمة السوقية المذكورة في التقرير لملكيات الصندوق، تشمل فقط الملكيات 5 في المائة فأكثر، ولا تشمل أي ملكيات للصندوق تقل عن 5 في المائة في الشركات المدرجة "إن وجدت".يأتي ذلك على الرغم من أن الصندوق أعلن في آذار (مارس) الماضي، نقل ملكية حصصه في شركة المراعي 16.32 في المائة، و"نادك" البالغة 20.00 في المائة، وشركة الأسماك 39.99 في المائة، لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، المملوكة بالكامل للصندوق. كما باع 70 في المائة حصته في شركة سابك في حزيران (يونيو) من 2020.ويشمل التقرير الملكيات البالغة 5 في المائة فأكثر في 18 شركة مدرجة بجانب "تداول"، خمس شركات منها بحصص تتجاوز 50 في المائة هي "السعودية للكهرباء" بـ 74.3 في المائة، و"الاتصالات السعودية" 70 في المائة وشركة تداول 70 في المائة، وشركة معادن بحصة تبلغ 67.18 في المائة، والعقارية السعودية بـ64.57 في المائة.ومن حيث القيمة السوقية، تستحوذ أربع شركات على 84.8 في المائة من محفظة الصندوق بنحو 405.8 مليار ريال وهي شركة الاتصالات السعودية بـ162.7 مليار ريال تمثل 34 في المائة من قيمة محفظة الصندوق، ثم البنك الأهلي السعودي بقيمة 106.5 مليار ريال "22.3 في المائة من المحفظة".ثالثا الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 74.9 مليار ريال "15.7 في المائة من المحفظة"، وشركة معادن بـ61.7 مليار ريال تمثل 12.9 في المائة من القيمة السوقية لمحفظة الصندوق في السوق المحلية.وحدة التقارير الاقتصادية