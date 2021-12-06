الأسهم الأوروبية تتعش مع انحصار مخاوف أوميكرون

ساعدت أسهم شركات السفر الأسهم الأوروبية في تسجيل بداية قوية لهذا الأسبوع في ختام تعاملات اليوم بفضل آمال في أن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا ربما تكون خفيفة الأعراض، وذلك بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

وبعد تراجعه لثلاثة أسابيع على التوالي، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 1.3 في المائة. وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا هو الخاسر الوحيد، مقتفيا أثر نظيره الأمريكي.

وتراجعت بعض المخاوف المتعلقة بأوميكرون بعد أن قال مسؤول صحي بجنوب أفريقيا إن السلالة الجديدة تسبب أعراضا خفيفة، في حين قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي لشبكة (سي.إن.إن) إنه لا توجد حتى الآن درجة كبيرة من الشدة على ما يبدو" للمتحور الجديد.

ودفع ذلك مؤشر قطاع السفر والترفيه للارتفاع 3.9 في المئة مسجلا أفضل أداء منذ أيار.