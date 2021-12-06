أسهم "إيفرجراند" تهوي بنسبة 20 % .. وترقب لإعادة الهيكلة

سجلت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرجراند" تراجعا حادا اليوم في بورصة هونج كونج للأوراق المالية، حيث فقدت 20% من قيمتها وتراجعت لمستوى قياسي منخفض جديد، وسط مخاوف من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

وفقا لبلومبرج" فإن هناك خطة وشيكة لإعادة هيكلة ديون الشركة، تتضمن كافة السندات الدولارية للشركة، والتي تستحق فوائد عليها اليوم. وإذا لم تتمكن الشركة من السداد فإن هذه ستكون المرة الأولى التي تتخلف فيه عن سداد التزامات في سوق السندات.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن حكومة مقاطعة قوانجدونج، حيث يتواجد مقر إيفرجراند، أرسلت فريقا من المحللين الماليين إلى الشركة، مهمتهم تقييم حجم الديون والمخاطر.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة أنه سيتم حماية حقوق ومصالح جميع الأطراف المنكشفين على الشركة، فضلا عن حماية الاستقرار الاجتماعي.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف من إمكانية تكرار الأزمة أو تأثيرها على السوق العقارية والممارسات المالية الشبيهة للشركات العقارية الأخرى، أرجع البنك المركزي الصيني أزمة إيفرجراند إلى سوء الإدارة والتوسع شديد السرعة. وأكد أنها حالة فردية وأن تأثيرها سيكون طفيفا على السوق الصينية الأوسع نطاقا.

وتعد الشركة العملاقة الأعلى ديونا حول العالم. وأصبحت بحاجة ماسة لتوفير تمويل لسداد التزامات للبنوك والموردين وحملة السندات في الوقت المحدد .. ويقدر إجمالي ديونها بنحو 300 مليار دولار. وخسر سهمها نحو 88% من قيمته منذ بداية العام.