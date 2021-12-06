"النايفات" توزع 75 مليون ريال على المساهمين عن الربع الثاني والربع الثالث من 2021

أعلنت شركة النايفات للتمويل اليوم عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني والربع الثالث لعام 2021، وفق التالي:
- تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة: 1443-05-02 الموافق 2021-12-06
- اجمالي المبلغ الموزع: 75,000,000
- عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 100,000,000
- حصة السهم من التوزيع: 0.75
- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%): % 7.5
- تاريخ الأحقية: 09/12/2021
- تاريخ التوزيع: 16/12/2021
ونبهت الشركة المستثمرين الاجانب غير المقيمين الى ان التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم (عند تحويلها او قيدها في حسابة البنكي) سوف تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضربيه الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
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