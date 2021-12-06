بسبب إجراءات الدول بشأن أوميكرون .. ثقة المستثمرين في منطقة اليورو عند أدنى مستوى في 8 أشهر

أظهرت نتائج مسح نشره معهد "سنتيكس" للأبحاث السلوكية اليوم أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل الماضي، حيث تلقي الإجراءات التي تتخذها الدول لمنع تفشي المتحور أوميكرون بثقلها على تقييم المستثمرين.

وتراجع المؤشر إلى 13.5 في ديسمبر الجاري، مقابل 18.3 في الشهر السابق.

وأدت القيود التي اتخذتها بعض الدول، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا، إلى إعاقة النشاط الاقتصادي حاليا بشكل كبير.

كما تراجع مؤشر الوضع الحالي إلى 13.3 في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021، وذلك مقابل 23.5 قبل شهر. ولم يستبعد المعهد حدوث "ركود فني".