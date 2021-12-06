روسيا تسجل أول حالتي إصابة بالمتحور "أوميكرون"

أعلنت السلطات الروسية اليوم تأكيد تسجيل أول إصابتين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف على حماية حقوق المستهلك أن المصابين قادمان من جنوب إفريقيا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أنه تأكدت إصابة عشرة أشخاص عادوا مؤخرا من جنوب إفريقيا بكورونا، وأن الفحوصات تتواصل لمعرفة السلالات المصاب بها الآخرون.