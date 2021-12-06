الذهب يتراجع مع تجدد الإقبال على المخاطر وارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تحسن الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر وارتفاع سعر الدولار بسبب حالة عدم التيقن المتعلقة بـ"أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1780.95 دولار بحلول الساعة 11:13 بتوقيت جرينتش في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1781.90 دولار.

وارتفع الدولار مما جعل الذهب أقل إغراء لحائزي العملات أخرى في حين عوضت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات خسائرها، بحسب "رويترز" .

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 22.35 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 934.44 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 في المائة إلى 1785.38 دولار.