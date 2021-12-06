أسعار النفط ترتفع بنحو 3 %

ارتفعت أسعار النفط اليوم بنحو 3%، تزامنا مع قيام السعودية برفع أسعار صادراتها إلى آسيا والولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بـ 1.91 دولار، أو بنسبة 2.7 % ، إلى 71.79 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسوية يناير بـ 1.97 دولار، أو بنسبة 3%، إلى 68.23 دولار.

وكان الخامان قد سجلا تراجعا الأسبوع الماضي، للأسبوع السادس على التوالي، بسبب المخاوف ذات الصلة بالمتحور الجديد أوميكرون.

ورفعت السعودية أمس أسعار البيع الرسمية لشهر يناير لجميع درجات الخام المباعة لآسيا والولايات المتحدة بما يصل إلى 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق، وذلك بعدما فاجأ تحالف "أوبك بلس" المتعاملين بقرار زيادة إنتاج الخام.

ويرى المتابعون أن قيام السعودية برفع الأسعار مؤشرا إيجابيا بشأن الطلب على الرغم من توسع انتشار المتحور أوميكرون.