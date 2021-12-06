اليابان تبحث خفض الرسوم الطبية في مراجعة السنة المالية 2022

أفادت تقارير اليوم بأن الحكومة اليابانية تبحث حاليا خفض الرسوم الطبية الإجمالية للبلاد، في المراجعة الخاصة بالسنة المالية 2022، بحسب ما أوردته وكالة "جي جي برس" اليابانية للانباء.

ومن المقرر أن تجري الحكومة اليابانية محادثات في اللحظات الأخيرة، بشأن خطة لزيادة الرسوم من أجل تغطية تكاليف العمالة الخاصة بالأطباء والممرضات، وهي التكاليف التي تشكل الجزء الرئيسي من الرسوم الطبية، إلى جانب خفض الأسعار الرسمية للادوية.

ويشار إلى أن الرسوم الطبية - التي يتم تغطيتها من خلال عائدات الضرائب، وأقساط التأمين الصحي، والإنفاق الشخصي للمرضى - تتم مراجعتها كل عامين.