الأسهم اليابانية تنخفض والتفاؤل بشأن تأثير "أوميكرون" يحد من الخسائر

أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض اليوم الاثنين متأثرا بهبوط في سهم مجموعة سوفت بنك لكن التفاؤل بشأن التأثير المحدود لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على الاقتصاد ساعد المؤشر على تعويض جزء من خسائره المبكرة.

وأغلق نيكي على انخفاض بنسبة 0.36 بالمئة مسجلا 27927.37 نقطة بعد أن هبط 1.19 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، بحسب ما نقلت "رويترز".

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.53 بالمئة إلى 1947.54 نقطة.