8 ديسمبر.. بدء تداول أسهم "مجموعة تداول"

أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاربعاء 04 /05 /1443 هـ الموافق 08 /12 /2021م برمز تداول 1111 وبالرمز الدولي SA15DHKGHBH4 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

حيث أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.