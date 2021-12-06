تغطية اكتتاب الأفراد في "مجموعة تداول" 442.5 %.. وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية وسيتي جروب العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقون الدوليون ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لمجموعة تداول السعودية القابضة عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 11.5206% على أساس تناسبي. علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

وطرحت الشركة 36 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 70% منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021م، وانتهت في يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 10.8 مليون سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 105 ريالاً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد في اكتتاب الأفراد للشركة العربية للتعهدات الفنية 598,327 مكتتب ، والأسهم المطروحة للأفراد 10,800,000 سهم بسعر 105 ريالاً للسهم.

وبلغت تغطية الأفراد 442.53% بقيمة إجمالية 5.02 مليار ريال، وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 11.5206% .