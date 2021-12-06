«نمو» تصعد 2.5 % بتداولات قيمتها 30 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية، لتغلق عند 23576 نقطة رابحة 583 نقطة بنحو 2.5 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 15 في المائة بنحو أربعة ملايين ريال، لتصل إلى 30 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 48 ألف سهم، لتصل إلى 475 ألف سهم متداول، أما الصفقات، فتراجعت 8 في المائة بنحو 170 صفقة، لتصل إلى 1.8 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "أسمنت الرياض" بنحو 5.1 في المائة، ليغلق عند 32.75 ريال، يليه سهم "موبي" بنحو 4.8 في المائة، ليغلق عند 109 ريالات، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بنحو 2.5 في المائة، ليغلق عند 219.40 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "برغرايززر" بنحو 1.9 في المائة، ليغلق عند 215.40 ريال، يليه سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 0.85 في المائة، ليغلق عند 69.80 ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بنحو 0.38 في المائة، ليغلق عند 260 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "جروب فايف" بقيمة تسعة ملايين ريال، يليه سهم "فش فاش" بقيمة أربعة ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "الناقول" بقيمة 3.1 مليون ريال.