على عكس الأمريكيين .. العمال الفرنسيون لا يستقيلون

تركت أوبيري زارو وظيفتها الاستشارية في الشركات الأربع الكبرى، ومقرها باريس في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهي عازمة على قضاء بعض الوقت في التفكير فيما "تريد أن تفعله" حقا. بعد توقف دام تسعة أشهر من سوق العمل، بدأت الشابة البالغة من العمر 30 عاما في البحث عن وظيفة جديدة. وما فاجأها كثيرا، هو أنها وجدت هدفا يطابق أهدافها في غضون شهر. وقالت، "اعتقدت أنه مع انتشار الوباء، قد تتوقف جميع عمليات التوظيف، لكنها كانت سريعة حقا".البحث السريع والناجح عن وظيفة زارو هو شيء اختبره آلاف العمال الفرنسيين في الأشهر الأخيرة. كما هو الحال في معظم الدول المتقدمة، فقد استفادوا من الدعم الحكومي السخي للشركات والانتعاش الاقتصادي الحاد، ما ساعد على إعادة معدل البطالة - العاطلين عن العمل ولكنهم يبحثون بنشاط عن وظائف - إلى مستويات ما قبل الوباء البالغة 8 في المائة. ولكن على عكس المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث ترك عديد من الناس العمل، تجنبت فرنسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أيضا الاتجاه المعروف باسم "الاستقالة الكبرى"، نسبة الأشخاص في سن العمل الفرنسيين الذين يعملون أو يسعون إلى الحصول على عمل وصلت إلى 74 في المائة، وهو رقم قياسي.عززت مثل هذه الاتجاهات الآمال في أن طفرة الاقتصاد بعد الوباء يمكن أن تمثل خطوة تغيير لدول مثل فرنسا التي عانت منذ فترة طويلة مستويات عالية من البطالة الهيكلية.قال ستيفانو سكاربيتا، مدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "ربما تم الوفاء بالشروط أخيرا للحد من معدل البطالة. الانتعاش في الاقتصاد الفرنسي كان أقوى مما كنت أتوقع".يفسر الدعم الحكومي المباشر للشركات وموظفيها أثناء الوباء جزئيا سبب عودة العمال في فرنسا وبعض الدول الأوروبية - مثل هولندا والنرويج والسويد - إلى القوى العاملة أو تركها بأعداد أقل مما هي عليه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. كجزء من خطة الأعمال الفرنسية البالغة 100 مليار يورو، أو خطة التعافي، تلقت آلاف الشركات مساعدات مالية لمساعدتها على الاحتفاظ بالموظفين الحاليين، وفي بعض الحالات، توظيف مزيد من الأشخاص. على النقيض من ذلك، دعمت الولايات المتحدة دخل العمال من خلال توفير مزايا إضافية لهم مباشرة.مكن نظام المساعدة هذا نيكولاس سورديت، رئيس شركة أفرين الناشئة للمواد الكيميائية ومقرها ليون، من توظيف 45 موظفا جديدا. وقال إن مبلغ سبعة ملايين يورو الذي وعدت به الدولة كان "حافزا" للاستثمار في تطوير مصنع جديد في شمال فرنسا ينتج الأسمدة من النفايات الزراعية.كما لعبت الإصلاحات التي سبقت الوباء بأكثر من عقد دورا كبيرا - واستمر بها الرئيس إيمانويل ماكرون. يقول الاقتصاديون إن إجراءات مثل التخفيض بمقدار عشرة مليارات يورو في ضرائب الأعمال وانخفاض تكاليف التسريح من العمل جعلت الشركات أكثر جاذبية لتوظيف الموظفين.كان لسياسات ماكرون التي استهدفت الشباب تأثير أيضا، بما في ذلك مخطط يقدم حوافز مالية للشركات لتوظيف المتدربين. بين الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، بلغ التوظيف الآن أعلى مستوى له منذ 2003، عندما بدأت السجلات - رغم أنه من حيث القيمة المطلقة لا يزال منخفضا، عند 33 في المائة.ماكرون، الذي تعهد في وقت مبكر من رئاسته للوزراء بخفض معدل البطالة في فرنسا إلى 7 في المائة من 9.5 في المائة، استخدم عنوانا وطنيا هذا الشهر لتبرير استراتيجيته المتعلقة بالوباء تحت شعار "كل ما يتطلبه الأمر"، بحجة أن هذا جعل من الممكن "ليس فقط مقاومة الأزمة ولكن العودة بقوة أكبر". لكن الاقتصاديين منقسمون بشأن مقدار الائتمان الذي يمكن أن يحصل عليه ماكرون من أجل تعافي سوق العمل، ولا تزال المخاوف قائمة بشأن سلامته الأساسية.البطالة في فرنسا - 8.1 في المائة في الربع الثالث - لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في المملكة المتحدة - 4.3 في المائة للفترة نفسها - أو ألمانيا 3.4 في المائة. أفادت الشركات الفرنسية أيضا بأنها تجد صعوبة في العثور على موظفين - على الرغم من أن هذه مشكلة هيكلية طويلة الأمد سبقت الوباء.قال فيليب مارتن، أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي، "من بين الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 25 و55 عاما، فإن معدل التوظيف في فرنسا قياسي جدا ويمكن مقارنته بالدول الأخرى. ولكن يكون أداء فرنسا سيئا للغاية بالنسبة إلى الشباب وكبار السن، وهذه مشكلة هيكلية نسبيا، التي ستستمر لا محالة".تحسنت العمالة بين العمال الأكبر سنا في الأعوام الأخيرة. ومع ذلك، على الرغم من أن نحو ثلثي الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما يعملون - بزيادة نحو 10 نقاط مئوية مقارنة بالعقد الماضي - لا تزال فرنسا إحدى الدول التي لديها أصغر سن للتقاعد الفعلي في العالم بمتوسط سن 60.8. وهذا يفسر جزئيا سبب عدم تقلص القوى العاملة في فرنسا بالطريقة نفسها كما هو الحال في الدول الأخرى عندما أعيد فتح اقتصاداتها.كان عديد من الأشخاص الذين شكلوا "الاستقالة الكبرى" للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في منتصف العمر أو أكبر، وقرروا ببساطة التقاعد في وقت أبكر مما خططوا له. في فرنسا، كان عدد الأشخاص المسنين في القوى العاملة الذين يمكن أن يأخذوا زمام المبادرة في وقت مبكر أقل لأن عددا أكبر منهم قد تقاعد بالفعل.لا يزال مارتن قلقا بشأن النقص المستمر في المهارات التقنية بين الشباب، وأن سن التقاعد المبكر في فرنسا تمنع الشركات من الاستثمار في العمال الأكبر سنا. وقال "من الواضح أن هناك حاجة إلى دعوة للاستيقاظ وإصلاح كبير للمهارات التقنية والرياضية، لأننا سندفع ثمنا باهظا".القلق الآخر هو أن التوظيف الفرنسي يرتفع بشكل أسرع من نمو الاقتصاد، ما قد يشير إلى انخفاض الإنتاجية.قال باتريك أرتوس، كبير الاقتصاديين في شركة ناتيكسس، "إنها ليست أخبارا جيدة أننا نوجد كثيرا من الوظائف الجديدة لكن بمستويات منخفضة من الإنتاجية. هذا يعني أن متوسط جودة الوظائف آخذ في الانخفاض. المشكلة الكبيرة التي نواجهها هي المهارات، ولا أعتقد أن ذلك قد تحسن في ظل حكم ماكرون".