انتهاء شهر العسل بين وول ستريت وشركات التكنولوجيا الصينية المحاصرة

يسدل إعلان مجموعة "ديدي تشوتشينج" التي تعتبر "أوبر الصينية" انسحابها من بورصة نيويورك الستار على العلاقة الودية بين وول ستريت ومجموعات التكنولوجيا الصينية، المحاصرة من السلطات في بكين والجهات الناظمة في الولايات المتحدة.وبحسب "الفرنسية"، لم تمر سوى خمسة أشهر بين طرح "ديدي" أسهمها في نيويورك في حزيران (يونيو) وإعلانها الجمعة أنها تستعد لإدراجها في بورصة هونج كونج. وخلال هذه الفترة، تراجعت قيمتها السوقية بنسبة 63 في المائة.وتأتي خطوة "ديدي" غداة حملة واسعة نفذتها الهيئة الناظمة الصينية قصقصت فيها أجنحة كبرى شركات الإنترنت الأكثر تأثيرا في المستهلكين، بما في ذلك "علي بابا" و"تنسنت".وبعد إعلان الجمعة، تراجعت أسهم الشركات الصينية لتجارة التجزئة على الإنترنت التي يتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك مثل "علي بابا" و"جي دي دوت كوم" و"بنديوديو"، بشكل كبير.وتراجعت أسهم "علي بابا" - التي دفع وصولها إلى وول ستريت في 2014 العديد من الشركات الصينية لإدراج أسهمها في نيويورك - إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات فيما سرت شائعات بأن "علي بابا" قد تترك بورصة نيويورك بعد "ديدي".وعمليا، يمكن لحملة أسهم "ديدي تشوتشينج" في بورصة نيويورك الاحتفاظ بالأسهم حتى بعد انتقالها إلى هونج كونج، وبالتالي لن تختفي استثماراتهم بكل بساطة.وقال كيفن كارتر مدير المحافظ المالية لدى EMQQ إن "الناس يشعرون بخوف شديد من القواعد (الجديدة) والحكومة الصينية. وأثر ذلك حقا في ثقة (المستثمرين). الناس يشعرون بالخوف".وأعلنت الهيئات الناظمة لأسواق المال في الولايات المتحدة الخميس تبني قاعدة تسمح بشطب الشركات الأجنبية من البورصة حال فشلها في تقديم البيانات إلى مراجعي الحسابات.وتستهدف الخطوة بشكل أساسي الشركات الصينية وتتطلب منها كشف إن كانت "مملوكة أو خاضعة لسيطرة" الحكومة.وأفاد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاري جنسلر أنه "بينما بذلت أكثر من 50 منطقة اختصاص قضائي جهودا، للسماح لعمليات التفتيش المطلوبة، فإن منطقتين هما هونج كونج والصين لم تقوما بذلك على مدار تاريخهما".وانتقدت "ذي جلوبال تايمز"، الصحيفة المقربة من الحزب الشيوعي الصيني، القانون الأمريكي الجديد في مقال رأي الجمعة.وأفادت في المقال الذي نشر من دون توقيع "إذا فرضت الولايات المتحدة شروطا غير متساوية على الأمن القومي في إطار المنافسة بين البلدين عبر مطالبة الشركات الصينية المدرجة تسليم المراجعات الحسابية للتدقيق فيها من أجل مراقبة الوضع الداخلي الصيني وتخزين كميات ضخمة من البيانات الحساسة الموجود بحوزة الشركات الصينية، فلن تقبل الصين بذلك".يذكر أن معظم هذه الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك مملوكة من قبل مؤسسات لا مواطنين. وأفاد رئيس مجموعة "ميسخارت" للخدمات المالية جريجوري فولوكين "يمكن أن تكون لدى بعض الصناديق أسهما يجري تداولها فقط في الأسواق الأمريكية". وأضاف "هذا ما يضغط على الأسهم".وبالنسبة للعديد من مراقبي الأسواق، لن تكون "ديدي" آخر مجموعة صينية عملاقة تغادر بورصة نيويورك.وقال فولوكين "الأمر لا يقتصر على ديدي إذ إننا شاهدنا على مدى شهور الحزب الشيوعي يعزز قبضته على الشركات".وبعد وقت قصير من طرح "ديدي" أسهمها في نيويورك، أجرت هيئة رقابة الأمن الإلكتروني الصينية تحقيقا بشأن منصة الحجوزات "فول تراك ألاينس" وموقع "كانجون" للبحث عن الوظائف.كما شددت الحكومة الصينية القواعد بالنسبة للشركات التي توفر خدمة تعليم خاص للعائلات، وأحدث الأمر أضرارا للشركات المدرجة في نيويورك.وتفيد أرقام حكومية أمريكية تعود إلى أيار (مايو) بأن هناك 248 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة، يبلغ مجموع قيمتها السوقية 2.1 تريليون دولار.وأفاد ماثيو كينيدي خبير الاستراتيجيات لدى "رينسانس كابيتال" "بعد بداية نشطة للعام، توقفت معظم الشركات الصينية عن دخول أسواق المال الأمريكية منذ حزيران (يونيو)، نظرا للعقبات التنظيمية والسياسية في البلدين".في المقابل، ذكرت لجنة "تنظيم الأوراق المالية" الصينية، أنها تحترم خيارات الشركات، حول مكان إدراج أسهمها، بينما تنفي مجددا تقارير بشأن حظر محتمل، حول طريقة واحدة لإدراج أسهم الشركات في الخارج، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبيرج للأنباء. وأضافت اللجنة في بيان أن تلك التقارير "مضللة تماما".وذكرت اللجنة أن السياسات الصينية الأخيرة لتنظيم المنصات الإلكترونية، تهدف إلى الحد من الاحتكارات وضمان سلامة البيانات.وذكرت أن تلك القواعد لا تستهدف صناعة محددة ولا القطاع الخاص فحسب، وليست لها صلة بالضرورة بعمليات إدراج أسهم الشركات في الخارج.