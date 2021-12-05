لجنة "تنظيم الأوراق المالية الصينية" تقلل من المخاوف بشأن إدراج أسهم الشركات في الخارج

ذكرت لجنة "تنظيم الأوراق المالية" الصينية اليوم ، أنها تحترم خيارات الشركات، حول مكان إدراج أسهمها، بينما تنفي مجددا تقارير بشأن حظر محتمل، حول طريقة واحدة لإدراج أسهم الشركات في الخارج، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن تلك التقارير "مضللة تماما".

وتابعت اللجنة أن بعض الشركات المحلية تعمل بشكل نشط مع هيئات رقابية صينية وأجنبية، لإدراج أسهمها في الولايات المتحدة.

وكانت اللجنة قد ذكرت في بيان يوم الأربعاء الماضي أنه لم يكن صحيحا أن الصين ستوقف إدراج أسهم شركات في الخارج، مستخدمة ما يسمى بـ"كيان ذي مصلحة متغيرة"، بحسب "الألمانية".

ومن جهة أخرى، ذكرت اللجنة اليوم أن السياسات الصينية الأخيرة لتنظيم المنصات الالكترونية، تهدف إلى الحد من الاحتكارات وضمان سلامة البيانات.

وذكرت اللجنة أن تلك القواعد لا تستهدف صناعة محددة ولا القطاع الخاص فحسب، وليست لها صلة بالضرورة بعمليات إدراج أسهم الشركات في الخارج.