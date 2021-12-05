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أخبار الشركات- محلية

بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لـ "صدر للخدمات اللوجستية" غدا

بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لـ "صدر للخدمات اللوجستية" غدا

الاقتصادية من الرياض

أعلنت تداول السعودية عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية  لشركة صدر للخدمات اللوجستية والتي سوف تبدأ يوم الإثنين 06/12/2021.

على أن تنتهي فترة التداول في يوم الإثنين13/12/2021، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 16/12/2021.

 

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