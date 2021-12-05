بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لـ "صدر للخدمات اللوجستية" غدا

أعلنت تداول السعودية عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة صدر للخدمات اللوجستية والتي سوف تبدأ يوم الإثنين 06/12/2021.

على أن تنتهي فترة التداول في يوم الإثنين13/12/2021، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 16/12/2021.