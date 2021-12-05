أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم ، عن إطلاق برنامج الإمارات للسكك الحديد باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم وعوائد على الاقتصاد الكلي بقيمة 200 مليار درهم.

وقال محمد بن راشد ، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم :"شهدت اليوم برفقة أخي محمد بن زايد ، الإعلان عن برنامج الإمارات للسكك الحديد "قطار الاتحاد"، والذي قطع شوطاً كبيراً في التنفيذ... استثمارات

المشروع 50 مليار درهم، وعوائده على اقتصادنا الكلي تبلغ 200 مليار درهم... مشروع أجيال بقيادة ذياب بن محمد بن زايد "، بحسب "الألمانية".

وأضاف أن "مشروع قطار الاتحاد يمثل روح الاتحاد لأنه يربط مدن الإمارات وموانىء الإمارات بشريان اقتصادي واحد ، ويرسخ مبادىء الخمسين بأن الأولوية الوطنية هي الاقتصاد والتنمية وبأن دولة الإمارات وجهة اقتصادية واحدة، مشروع نفخر بأن ندخل به الخمسين الجديدة في دولة

الإمارات".