وزير المالية الفرنسي: نسعى لتجنب فرض قواعد صحية جديدة لمواجهة إصابات كورونا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن فرنسا ستحاول تجنب فرض أي قواعد صحية جديدة تتضمن الاغلاق، لمواجهة ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وتفشي متحور أوميكرون.

وقال اليوم الأحد في حوار مع عدة وسائل إعلام " علينا القيام بأقصى جهد لتجنب أي قيود صحية جديدة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لو مير القول إنه على عكس عدة دول أوروبية، لا تحبذ الحكومة الفرنسية فرض إلزامية الحصول على اللقاح ضد كورونا.

وكان لو مير يتحدث قبل مؤتمر مجلس الدفاع المقرر غدا الاثنين لدراسة كيفية مواجهة أحدث موجة تفشي لفيروس كورونا وتفشي متحور أوميكرون في

البلاد وارتفاع أعداد المرضى في وحدات الرعاية المركزة.

ورفض وزير المالية فكرة فرض إجراءات إغلاق أخرى، قائلا إن ذلك سوف يضر بالمعنويات وعطلات عيد الميلاد.

وقال لو مير إن المطاعم وقطاع الضيافة كان ضمن القطاعات التي تضررت من أحدث موجة تفشي لفيروس كورونا بسبب إلغاء الفعاليات، مضيفة أن الحكومة

ستدعم هذه الكيانات ماليا.

وأضاف" المتحور، في الوقت الذي اتحدث فيه الأن، لن يكون له تأثير على النمو الفرنسي".