رفع تعليق تداول سهم “الصقر للتأمين” اليوم

قالت تداول السعودية إنه إشارةً إلى إعلان تداول بتاريخ 14/02/1443هـ الموافق 21/09/2021م بشأن تعليق تداول سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني في السوق ابتداءً من 14/02/1443هـ الموافق 21/09/2021م وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية للربع الثاني 2021 خلال المدة النظامية المحددة.

وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 26/04/1443هـ الموافق 01/12/2021م عن قوائمها المالية للربع الثاني والثالث 2021، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج تعلن تداول السعودية رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الأحد 01/05/1443هـ الموافق 05/12/2021م.