عقبات وأنباء سيئة في مسيرة الرئيس الأمريكي .. جائحة وتضخم وتباطؤ نمو سوق العمل

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الكثير من المشكلات في عامه الأول في منصبه، وربما لا يعد الوحيد بين الرؤساء الأمريكيين في التعرض لمثل هذا المأزق الذي يثير التساؤلات حول مستقبله.

وأبرز هذه العقبات تتمثل في تباطؤ نمو فرص العمل، وتداعيات الجائحة، واستمرار ارتفاع معدل التضخم، الأمر الذي دعا الفيدرالي الأمريكي إلى بحث إمكانية رفع أسعار الفائدة.

يقول الكاتب الأمريكي جاكوب هيلبرون في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن بايدن بدا مرهقا أثناء حديثه للصحافيين في البيت الأبيض أخيرا، وبرر ذلك بأنه يعاني مجرد نزلة برد، أصيب بها نتيجة عدوى من تقبيل حفيده البالغ من العمر عاما ونصف العام له، ولطمأنة الجميع، قال بايدن إنه يجري اختبار كورونا بصفة يومية.

ويضيف هيلبورن أن بايدن يحتاج في حقيقة الأمر إلى كل الحب حيث إنه لا يحظى بالكثير منه، حتى من أتباعه في الحزب الديمقراطي الذين يتوقعون كارثة في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

ولسوء حظ بايدن، تتوالى الأنباء السيئة يوما بعد يوم، ففي يوم كان الإعلان عن انتشار متحور كورونا جديد، وفي يوم آخر أتت أنباء عن مواصلة العصابات عمليات سلب ونهب محال تجارية راقية.

ووفقا لـ"الألمانية"، تعد رئاسة بايدن تراكما لانتكاسات، تركزت حول مدى قدرته على السيطرة على جائحة كورونا، ويشير المدافعون عنه إلى إلقاء السياسيين الجمهوريين اللوم على بايدن فيما يتعلق بالجائحة، بينما هم يضعون العراقيل أمامه ويجعلون من المستحيل مواجهة المشكلة.

وبالنسبة لهذه الأزمة، فإن بايدن ليس سيد مصيره تماما وسيتعين عليه أن يأمل أن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي اقترحها، التي تركز على تعزيز فحص كورونا، ولا سيما بالنسبة للقادمين إلى أمريكا من الخارج، إلى تخفيف حدة أزمة الجائحة . ويؤكد هيلبورن أن حظوظ بايدن الاقتصادية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالجائحة، فكلما طال أمد استمرارها، زاد خطر عرقلة التعافي الاقتصادي الوليد، ومن أهم الأمور زيادة فرص العمل.

وقد أعلن بايدن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، ولكن من الضروري أن يتم بأسرع ما يمكن تعويض 3.9 مليون فرصة عمل تم فقدانها أثناء عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.

وقد نجح بايدن في وقف ارتفاع أسعار النفط بالتعهد بالإفراج عن 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، بالتزامن مع خمس دول حليفة.

وهناك مجال آخر يمكن لبايدن أن يأمل في أن يوفر له الدعم الانتخابي، وهو الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الأمريكيين.

ويختتم هيلبورن تقريره بالقول إن بايدن لا يستطيع إلى حد كبير حتى الآن تحديد اتجاه رئاسته، فالأحداث هي التي تتحكم في مصيره، وسيمثل العام المقبل نقطة مفصلية في رئاسة بايدن، فإذا استطاع التغلب على جائحة كورونا وإحياء الاقتصاد، ستتحسن حظوظه، مثل ريجان الذي واجه ركودا في فترة رئاسته الأولى، واستطاع أن يتغلب على بداية صعبة ليخرج منتصرا في نهاية المطاف. ولكن إذا لم يستطع بايدن ذلك، سيهجره أتباعه الديمقراطيون وستصبح رئاسته مهلهلة حتى قبل أن تبدأ تقريبا.

وأفلت الرئيس الأمريكي من معضلة كبيرة، بعد أن أقر الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى منتصف شباط (فبراير) بما حال دون إغلاقها، وذلك بعد إحباط محاولة بعض الجمهوريين تأجيل التصويت.

ووافق مجلس الشيوخ على المشروع بواقع 69 صوتا مقابل 28، ما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواه الحالي حتى 18 شباط (فبراير) ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن وقتا كافيا لتوقيعه كي يصبح قانونا قبل أن ينتهي التمويل الحالي.

وسبق الشيوخ في هذه الخطوة بساعات مجلس النواب، الذي أقر المشروع بعد موافقة 221 عضوا ورفض 212. ولم يحظ المشروع في المجلس سوى على تأييد جمهوري واحد.

ويواجه الكونجرس موعدا نهائيا ملحا آخر، فالحكومة الاتحادية تقترب من الوصول إلى سقف اقتراضها البالغ 28.9 تريليون دولار، الذي قدرت وزارة الخزينة أنها قد تصل إليه بحلول 15 كانون الأول (ديسمبر). والفشل في تمديد السقف أو رفعه في الوقت المناسب قد يسبب عجزا عن سداد الديون ينذر بعواقب وخيمة على أكبر اقتصاد في العالم.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن إبرام اتفاق مع الجمهوريين لإفساح المجال أمام إقرار المشروع: "أنا سعيد أن أصحاب العقول الراجحة والرأي السديد هم من سادوا في النهاية. الحكومة ستبقى مفتوحة وأشكر أعضاء هذا المجلس على الابتعاد بنا عن حافة إغلاق مكلف يمكن تفاديه ولا داعي له".

وأنهى التصويت مخاوف على مدى أسابيع بشأن ما إذا كانت واشنطن قد تهوي في براثن إغلاق حكومي في وقت يساور فيه المسؤولون القلق إزاء اتساع رقعة انتشار السلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا وما لها من مخاطر محتملة بعد اكتشافها في جنوب إفريقيا.

وكان من الممكن أن يؤدي إغلاق من هذا القبيل إلى تسريح بعض العاملين في المجال الطبي والبحثي بالحكومة الأمريكية.

وتغلب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على محاولة من بضعة جمهوريين محافظين لإضافة تعديل للمشروع كان من شأنه أن يمنع إنفاذ إلزام بايدن كثيرا من العمال الأمريكيين بالحصول على لقاحات كورونا.

وقال السيناتور الجمهوري مايك لي قبل رفض التعديل: "ليست مهمة الحكومة ولا في نطاق اختصاصها وسلطتها أن تقول للناس لا بد أن تحصلوا على اللقاح ومن لا يتلقاه فسيفصل من العمل. هذا خطأ ومجاف للأخلاق".

وكان التشريع الطارئ لازما، لأن الكونجرس لم يقر بعد الـ12 مشروعا المتعلقة بالمخصصات المالية السنوية لتمويل أنشطة الحكومة للعام المالي، التي بدأت في أول تشرين الأول (أكتوبر).

ومن شأن الإغلاق الجزئي أيضا أن يسبب إحراجا سياسيا لكلا الحزبين، لكن خاصة لرفاق بايدن الديمقراطيين الذين يسيطرون بفارق ضئيل على مجلسي الكونجرس. وانتقدت نانسي بيلوسي رئيسة البرلمان الديمقراطية هؤلاء المشرعين الجمهوريين، قائلة: إن "من الغباء أن يقول المعارضون للعلم والتطعيم إنهم سيوقفون الحكومة الفيدرالية بسبب ذلك".

وفي حال لم يتحقق منع الإغلاق، كانت ستعاني الولايات المتحدة ضائقة مالية وتعجز عن سداد مدفوعاتها، وهو وضع كارثي محتمل.

من ناحية أخرى، بالنسبة للسياسة الخارجية، يوضح هيلبورن أن بايدن ليس أول رئيس أمريكي يواجه مشكلات صعبة في عامه الأول، فالرئيس الأسبق جون كينيدي واجه عدة كوارث، بما في ذلك قمته في فيينا حيث أساء الرئيس السوفييتي الراحل نيكيتا خوروشوف معاملته. وواجه الرئيس الأسبق دونالد ريجان مشكلة كساد كبيرة، كما أن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش واجه كارثة الـ11 من أيلول (سبتمبر).