أسترازينيكا تدرس إدراج قطاع جديد للقاحات في البورصة

ذكرت مصادر مطلعة أن شركة أسترازينيكا تدرس خيارات من بينها إدراج محتمل في البورصة لقطاع اللقاحات التي شكلته مؤخرا، فيما تسعى إلى سبل لتعزيز عائدات المستثمرين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن شركة الأدوية العملاقة في المملكة المتحدة في المراحل الأولى لدراسة أفضل وضع لوحدة اللقاحات.

وناقشت الإدارة العليا للشركة مع مستشاريها مجموعة من الاحتمالات، بما في ذلك طرح أسهم الشركة. وذكرت أسترازينيكا الشهر الماضي أنها تؤسس قطاعا جديدا للقاحات وأدوية المناعة ليضم اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 والأدوية التي تعتمد على مضادات الأجسام بالإضافة إلى حقنة مضادة للإنفلونزا وعقار لعلاج فيروس تنفسي.