الهند ترصد ثالث إصابة بـ"أوميكرون"

قال مسؤولون حكوميون إن الهند رصدت ثالث إصابة بالمتحور أوميكرون اليوم ، في حين يقترب العدد الكلي للإصابات بمرض كوفيد-19 من 35 مليونا.

وذكر مسؤولون في ولاية جوجارات بغرب البلاد أن المصاب بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا رجل من أصل هندي يبلغ من العمر 72 عاما كان يعيش في زيمبابوي منذ عشرات السنين وعاد إلى الهند في 28 نوفمبر ، بحسب "رويترز" .

وسجلت الهند 8603 إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم السبت ليصل إجمالي الإصابات إلى 34.62 مليون.

كما سجلت البلاد 415 وفاة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 470530.

وطلب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الشهر الماضي من المسؤولين التركيز على البلدان المصنفة على أنها عالية الخطورة، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المتحور أوميكرون "مثير للقلق".