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أخبار اقتصادية- عالمية

"بيتكوين" تواصل الهبوط وتنخفض 12.1% إلى 47176 دولارا

"بيتكوين" تواصل الهبوط وتنخفض 12.1% إلى 47176 دولارا

"الاقتصادية" من الرياض

هبطت عملة بيتكوين المشفرة 12.14 بالمئة إلى 47176.09 دولار اليوم السبت، لتخسر بذلك 6567.6 دولار عن الإغلاق السابق.
وتراجعت بيتكوين ، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، 31.6 بالمئة عن ذروة العام البالغة 69 ألف دولار التي سجلتها في العاشر من نوفمبر، بحسب ما نشرت "رويترز".
وانخفض سعر عملة إيثر 10.14 بالمئة إلى 3794.61 دولار اليوم السبت، لتخسر 428.19 دولار عن إغلاقها السابق.

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