قاعدة بيانات لـ «تنظيم الكهرباء» تشمل الأكواد والمعايير .. و9 شروط وإجراءات للرخصة

أتاحت اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، والصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، إنشاء الهيئة قاعدة معلومات وبيانات لأعمالها.

وبحسب اللائحة التي نشرتها جريدة "أم القرى" أمس ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، فيحق للهيئة أن تتيح للعموم الاطلاع على بعض ما في هذه القاعدة، أما المعلومات أو البيانات غير المتاحة للعموم، فإنه يجوز لأي شخص التقدم بطلب الحصول على أي منها، وللهيئة تزويده بهذه المعلومات أو البيانات وفقا لما تراه، وذلك بعد دفع المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.

وتتضمن القاعدة التصاريح والرخص والإعفاءات، وقرارات الهيئة، والتعرفات المعتمدة، والأدلة والقواعد والإجراءات، والأكواد والمعايير المعتمدة، ونماذج الاتفاقيات المعتمدة من الهيئة، والمقابل المالي للتصاريح أو الرخص، ومعلومات عن خطط توسعة منظومة الكهرباء ومعلومات الطلب المتوقع على الخدمات الكهربائية المقدمة للهيئة من المرخص لهم بموجب شروط رخصهم، فضلا عن أي معلومات أو بيانات أخرى ترى الهيئة مناسبتها.

وتتحقق إتاحة المعلومات والبيانات المتوافرة على قاعدة المعلومات والبيانات المشار إليها للعموم بأي مما يلي، توفير هذه المعلومات والبيانات لاطلاع العموم في مقر الهيئة أو فروعها ومكاتبها، أو في أي مواقع عامة تحددها.

وذلك إلى جانب توفير المعلومات والبيانات لاطلاع العموم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، على ألا يجوز أن تتيح الهيئة للعموم أو لأي شخص الاطلاع على المعلومات أو البيانات التي أشار مقدمها أو مالكها إلى سريتها باستثناء حالات.

وتمثلت هذه الحالات، في إذا كانت هذه المعلومات أو البيانات متوافرة للعموم بشكل نظامي من خلال وسائل أخرى، إذا كانت المعلومات أو البيانات معروفة مسبقا للهيئة قبل تقديمها، أو قدمت للهيئة – سابقا أو لاحقا – دون الإشارة لكونها سرية.

وذلك فضلا عن إذا كان الإفصاح عن المعلومات أو البيانات واجبا بموجب نظام أو بموجب قرار أو حكم قضائي، وإذا كان الإفصاح عن المعلومات أو البيانات لمنسوبي الهيئة أو منسوبي أي جهة حكومية أخرى، أو المستشارين أو الخبراء، بشرط التزام المذكورين بالمحافظة على سرية هذه المعلومات أو البيانات، وأن تكون هذه المعلومات أو البيانات لازمة لأداء المهام الموكلة إليهم.

وبحسب اللائحة، يجوز للهيئة أن تطلب من أي مرخص له تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها، ويجب على المرخص له الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الهيئة ووفقا للآلية التي تحددها، ويجوز للهيئة استخدام المعلومات والبيانات التي تتلقاها في سبيل القيام بمهامها.

وإذا تعذر على المرخص له تقديم المعلومات أو البيانات خلال المدة المحددة من قبل الهيئة أو تعذر عليه تقديمها وفقا للآلية المحددة من قبل الهيئة، فيجب على المرخص له أن يقدم للهيئة خلال مدة تحددها ردا يوضح مبررات ذلك، وأن يضمن في رده المعلومات والبيانات التي يمكن أن تلبي متطلبات الهيئة.

ويجوز للهيئة في هذه الحالة قبول المعلومات والبيانات المضمنة في الرد، مع حق الهيئة في إلزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهيئة خلال مدة إضافية أخرى تحددها. وذلك فضلا عن رفض المبررات التي قدمها المرخص له، وإلزامه بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهيئة خلال المدة المحددة من قبلها أو خلال مدة إضافية أخرى تحددها.

يجوز للهيئة أن تطلب تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها للقيام بمهامها المنوطة بها.

وبشأن شروط وإجراءات الرخصة، يجب على كل مقدم طلب رخصة تعبئة نموذج طلب الرخصة المعتمد من الهيئة وإرفاق ملحقاته المطلوبة معه، وفق نموذج الطلب الذي تعتمده الهيئة، والقواعد والإجراءات التي تصدرها.

وتشترط اللائحة تسعة إجراءات واشتراطات، وهي أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب وعنوانه، فضلا عن وصف نشاط الكهرباء الذي يعتزم مقدم الطلب القيام به، والمنطقة الجغرافية التي سيغطيها ذلك النشاط، وتفاصيل جميع المرافق التي سيتم تنفيذ النشاط بها بموجب الرخصة المطلوبة.

وأيضا إثبات - وفق الطريقة التي تحددها الهيئة - أن لدى مقدم الطلب القدرة المالية لتنفيذ نشاط الكهرباء الذي يسعى للحصول على رخصته، وإقرار من مقدم الطلب بأنه سيكون قادرا على تمويل الأنشطة لو تم منحه الرخصة.

علاوة على ذلك إثبات - وفق الطريقة التي تحددها الهيئة - أن مقدم الطلب يمتلك القدرة الفنية والخبرة أو يمكنه الحصول على القدرة الفنية والخبرة، اللازمتين لتنفيذ نشاط الكهرباء الذي يسعى إلى الحصول على رخصته.

وإثبات - وفق الطريقة التي تحددها الهيئة - أن مرافق مقدم الطلب ومعداته ومنشآته الحالية والمقترحة أو المحطة اللازمة لتنفيذ نشاطات الكهرباء التي يسعى إلى الحصول على رخصتها متوافقة مع أهداف النظام، وأنها تلبي متطلبات الأنظمة الفنية والصحية والسلامة وحماية البيئة ذات العلاقة.

وتضمن أيضا الإفصاح عما يمتلكه مقدم الطلب من حصص أو أسهم في أعمال مرخص له أو طالب رخصة آخر، أو سيطرة عليه، تتجاوز النسب والحدود التي يحددها المجلس.

وذلك إلى جانب الإفصاح عن أسماء المسؤولين التنفيذيين لنشاط الكهرباء المعني بطلب الرخصة، وللهيئة حق رفض الطلب - أو رفض تجديد الرخصة بحسب الحال - في حال اعتراضها على أي من الأسماء المقدمة، كما للهيئة الحق في الاعتراض على أي منهم خلال سريان الرخصة، ويعد عدم التزام المرخص له بقرار الهيئة بهذا الخصوص مخالفة لشروط الرخصة.

وأي معلومات أو مستندات إضافية وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة وتوفرها على موقعها الإلكتروني، والمعلومات والمستندات التي قد تطلبها الهيئة وفقا لتقديرها.

وتتخذ الهيئة قرارا بمنح الرخصة أو رفض منحها أو الإعفاء منها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وتشعر الهيئة مقدم الطلب بقرارها، ويعتبر الطلب مرفوضا إذا مضت المدة المشار لها في هذه الفقرة دون اتخاذ قرار بشأنه، ويحق لمن رفض طلبه أو مضى 30 يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه دون البت فيه التظلم أمام المحكمة الإدارية وفقا للإجراءات النظامية.

ويجب على المرخص له الذي ينوي تقديم طلب لتجديد رخصته أن يستكمل متطلبات تجديدها قبل 90 يوما من تاريخ انتهاء مدة رخصته.

فيما يجوز للمرخص له تقديم طلب لتعديل رخصته أو إنهائها، ويجب على الهيئة - خلال 30 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب - أن تصدر قرارها بشأنه.

وبشأن المقابل المالي، يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد أسس المقابل المالي الذي يدفع للهيئة وشروطه وطريقة حسابه، وتكون أنواع المقابل المالي أربعة، أولها المقابل المالي لدراسة الطلب، وهي دفعة غير مستردة تدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب، مقابل قيام الهيئة بدراسة طلب إصدار التصريح أو تجديده، أو دراسة طلب إصدار الرخصة أو تجديدها أو تعديلها. وثانيا المقابل المالي السنوي للتصريح، وهو مبلغ مالي يدفعه المصرح له بشكل سنوي خلال 30 يوما من تاريخ استحقاقه وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات، وثالثا المقابل المالي السنوي للرخصة: مبلغ مالي يدفعه المرخص له بشكل سنوي خلال 30 يوما من تاريخ استحقاقه وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات.

وذلك علاوة على المقابل المالي عن أي خدمات إضافية، وهو مبلغ مالي عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات، يدفع خلال المدة التي تحددها الهيئة.

ويراعى عند تحديد أسس المقابل المالي، أن يكون المقابل المالي محددا بشكل واضح، ومبررا موضوعيا، ومناسبا لنوع نشاط الكهرباء المعني، وأن يكون الهدف من إجمالي المقابل المالي الذي تحصله الهيئة هو توفير المبالغ اللازمة لتغطية النفقات المتصلة بأنشطة الهيئة التنظيمية، والاحتفاظ باحتياطي مالي مناسب لاحتياجاتها، مع الأخذ في الحسبان الحاجة إلى رعاية تطوير المنافسة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمنظومة الكهرباء.

وذلك علاوة على أن يتم توزيع إجمالي مبالغ المقابل المالي الذي تحصله الهيئة بموجب الفقرة السابقة، بالتناسب بين الكيانات المرخص لها وفقا لمبادئ واضحة وشفافة وعادلة يقرها المجلس.